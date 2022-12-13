Российские военные полностью освободили Артемовск. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.
К 12:00 дня военные силы РФ взяли Артемовск. Они освободили последний участок так называемой многоэтажки "Самолета".
По словам Пригожина, с 25 мая членов "Вагнер" будут выводить из зоны СВО. Их отправят на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны".
Контроль над Артемовском передадут Министерству обороны.
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Фото: Piter.tv
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