Контроль над городом передадут Министерству обороны.

Российские военные полностью освободили Артемовск. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.

К 12:00 дня военные силы РФ взяли Артемовск. Они освободили последний участок так называемой многоэтажки "Самолета".

По словам Пригожина, с 25 мая членов "Вагнер" будут выводить из зоны СВО. Их отправят на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны".

Контроль над Артемовском передадут Министерству обороны.

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Фото: Piter.tv