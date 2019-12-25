Вход в Летний сад оставят бесплатным

Вход в Летний сад останется бесплатным. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Государственного Русского музея.
Еще в конце мая руководство музея предполагало, что придется взимать плату за вход из-за потери финансирования. Речь идет о внебюджетных средствах.
Однажды вход в сад был платным, но это было еще в советские времена. Зеленую зону откроют для посетителей тогда, когда будут сняты соответствующие ограничения.
Ранее стало известно, что в Смольном ждут сигнал от Роспотребнадзора насчет открытия парков и скверов.
Фото: Piter.TV
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