Вход в Летний сад оставят бесплатным

Плату решили все-таки не взимать.

Вход в Летний сад останется бесплатным. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Государственного Русского музея.

Еще в конце мая руководство музея предполагало, что придется взимать плату за вход из-за потери финансирования. Речь идет о внебюджетных средствах.

Однажды вход в сад был платным, но это было еще в советские времена. Зеленую зону откроют для посетителей тогда, когда будут сняты соответствующие ограничения.

Ранее стало известно, что в Смольном ждут сигнал от Роспотребнадзора насчет открытия парков и скверов.

Фото: Piter.TV