Вход в Летний сад может стать платным

Как рассказал директор Русского музея, из-за пандемии оказались потеряны все внебюджетные средства на содержание садов и парков.

В ближайшее время в Петербурге для посещения могут открыть Летний сад. Возможно, вход для посетителей сделают платным. Об этом на брифинге заявил директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

Как рассказал Владимир Гусев, из-за пандемии оказались потеряны все внебюджетные средства на содержание садов и парков. К тому же в Летнем саду планировали завершить ремонт деревянных конструкций.

И надо понять, насколько этот незавершённый ремонт чреват опасностями для посещения. Я всячески сопротивляюсь плате за посещение Летнего сада, однако небольшую плату, возможно, придётся ввести. Владимир Гусев

Также Гусев отметил, что команда Русского музея делает всё возможное, чтобы цены на входные билеты не повышались.

На данный момент у нас набежала компенсация в 90 млн рублей. Ежедневно мы теряем по 2 млн рублей. Многие наши сотрудники потеряли до 50% зарплаты. Владимир Гусев

Многие работники сейчас остались на одних окладах. Сотрудникам старше 65 лет были оплачены больничный листы. На это из внебюджетных средств были взяты большие суммы.

Летний сад не открылся в мае впервые за 78 лет.

Фото: Википедия