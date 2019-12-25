Летний сад не откроется в мае впервые за 78 лет

Сады Русского музея готовы к посетителям после просушки, но не могут открыться из-за пандемии.

Летний сад в Петербурге впервые за долгие годы пропустит открытие 1 мая. После просушки сады Русского музея традиционно открывали двери для посетителей, но в 2020 году событию помешала неблагоприятная эпидемобстановка, рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что Летний сад не открылся в первый майский день только в 1942 году, когда на территории стояли военные. В пресс-службе Русского музея подчеркнули, что сады уже полностью готовы к лету: всю весну сотрудники отдела эксплуатации приводили зеленые площади в порядок.

И, хотя наши привычные и любимые всеми майские праздники в Летнем и Михайловском в этом году не состоятся, сады полностью подготовлены к летнему сезону <...> Как только будет снят запрет, наши сады встретят вас своей свежей зеленью, цветами, пением птиц и фонтанов. пресс-служба Русского музея

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Фото: Википедия