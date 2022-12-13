На время ремонтных работ вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:30.

Вход на станцию метро "Василеостровская" будет закрыт по утрам со 2 мая в связи с капитальным ремонтом одного из эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

На время ремонтных работ вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:30. Кроме того, с 15:30 до 20:00 вход на "Василеостровскую" будет ограничен. Ремонт эскалатора продлится до 17 сентября. Также в пресс-службе отметили, что при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро.

Фото: Piter.tv