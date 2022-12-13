  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вход на станцию метро "Василеостровская" будет закрыт по утрам со 2 мая
Сегодня, 15:10
147
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Вход на станцию метро "Василеостровская" будет закрыт по утрам со 2 мая

0 0

На время ремонтных работ вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:30.

Вход на станцию метро "Василеостровская" будет закрыт по утрам со 2 мая в связи с капитальным ремонтом одного из эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

На время ремонтных работ вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:30. Кроме того, с 15:30 до 20:00 вход на "Василеостровскую" будет ограничен. Ремонт эскалатора продлится до 17 сентября. Также в пресс-службе отметили, что при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро.

Фото: Piter.tv

Теги: василеостровская, метрополитен, ограничения, ремонт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии