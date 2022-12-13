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Вход на станцию "Выборгская" открыли
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Вход на станцию "Выборгская" открыли

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Сейчас станция работает в обычном режиме.

Сегодня , 2 мая, в 08:35 вход на станцию метро "Выборгская" закрыли. Спустя 19 минут пассажиров вновь начали впускать в вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. 

В  08:54 станция "Выборгская" работает в обычном режиме.

Пресс-служба метрополитена

Добавим, что причиной закрытия станции стал увеличенный пассажиропоток. Жителям Петербурга предложили альтернативные автобусные маршруты №№ 6, 267, 230, 251.

Ранее на Piter.tv:  перед судом предстанет водитель автобуса, зажавший дверьми 86-летнего петербуржца.

Фото: Piter.tv

 

Теги: выборгская, закрытие станции, метро, открытие станции, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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