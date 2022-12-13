Вход на станцию "Выборгская" открыли

Сейчас станция работает в обычном режиме.

Сегодня , 2 мая, в 08:35 вход на станцию метро "Выборгская" закрыли. Спустя 19 минут пассажиров вновь начали впускать в вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

В 08:54 станция "Выборгская" работает в обычном режиме. Пресс-служба метрополитена

Добавим, что причиной закрытия станции стал увеличенный пассажиропоток. Жителям Петербурга предложили альтернативные автобусные маршруты №№ 6, 267, 230, 251.

Ранее на Piter.tv: перед судом предстанет водитель автобуса, зажавший дверьми 86-летнего петербуржца.

Фото: Piter.tv