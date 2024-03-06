Въездной турпоток в Петербург вырос почти на 10% за 2025 год

Город посетили 9,4 миллиона гостей, включая иностранных туристов.

За 2025 год Петербург посетили около 9,4 миллиона человек, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Только за летние месяцы въездной турпоток составил 6 млн человек. Внутренний туризм занимает 93% от общего числа гостей: 8,7 млн россиян посетили город, что на 10,2% больше по сравнению с прошлым годом. Иностранных туристов прибыло более 600 тыс., рост составил 5,2%.

Среди зарубежных гостей 55% составляют туристы из дальнего зарубежья, большинство из Китая. Далее следуют туристы из Ирана, Саудовской Аравии и Турции. Из ближнего зарубежья больше всего гостей прибыло из Белоруссии — около 60%, затем Казахстан — 11% и Узбекистан — 9%. Туркменистан показал почти двукратный рост визитов.

По внутреннему туризму лидируют Московский регион — около 21% туристов, Новгородская и Мурманская области — по 5%, Псковская область и Республика Татарстан — по 4%. Город продолжает развивать инфраструктуру туризма, открывает новые маршруты и объекты притяжения, включая Центр современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове. Национальный статус получили маршруты "Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба" и "Санкт-Петербург. Новая география".

