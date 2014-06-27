Президент РСТ поддержал закон о льготах для туроператоров

Илья Уманский рассказал о пользе закона для компаний.

Президент РСТ (Российского союза туриндустрии) поддержал закон о льготах для туроператоров. Соответствующий комментарий у Ильи Усманского взяли журналисты телеканала "360.ru". Эксперт рассказал, что принятая мера будет очень актуальна для таких направлений, как Белоруссия. Он напомнил, что в путешествиях к ближайшим соседям российские туроператоры задействуют в основном наземную транспортную логистику. Регулировать маршруты по тем же принципам, что и поездки в Юго-Восточную Азию или Южную Америку, — избыточно и нецелесообразно. Специалист полагает, что благодаря новой норме будет проведено урегулирование согласно реальным условиям работы компаний по направлениям туризма. В свою очередь это позитивно скажется на комфортных условиях для операторов, позволит им развивать маршруты, наращивать объемы продаж и укреплять партнерство с соседними государствами.

Мы давно выступали с этой инициативой и благодарим Министерство экономического развития, а также депутатов, поддержавших данный законопроект. Эта мера крайне важна для развития туристического сотрудничества с нашими ближайшими соседями, где уже сформирован устойчивый и динамично растущий турпоток. Илья Уманский, глава РСТ

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается льготный режим для отечественных туроператоров, работающих с дружественными странами. Документ направлен на облегчение работы компаний, работающих с в первую очередь — СНГ. Список дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания наших туристов сформирует федеральное правительство. В закон будет введена статья под названием "Особенности определения размера финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма, формирующего туристский продукт, предусматривающий выезд туристов в сопредельные государства". В ее положениях говорится о том, что для тех организаций, которые продают туры исключительно в дружественные страны, размер финансового обеспечения составит 500 тысяч рублей, как для туроператоров сферы внутреннего или въездного туризма.

РСТ проверит данные о туристах, страдающих в отеле с видом на военную базу в Египте.

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