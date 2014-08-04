Общий объем продукции составил до 1,29 млн мешков.

Вьетнам нарастил экспорт кофе почти на 53%. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доклад Международной организации кофе (International Coffee Organization).

По информации источника, в октябре 2025 года поставки кофе из Вьетнама в другие страны превысил в 1,5 раза показатель годичной давности за аналогичный период. Общий объем продукции составил до 1,29 млн мешков. При этом в ноябре регион пострадал от сильного наводнения. Это может негативно сказаться на урожае кофе в дальнейшем.

Отмечается, что Вьетнам наряду с Индонезией является крупнейшим экспортером кофе сорта робуста. На республику пришлось 42% от мировых поставок. В целом в октябре нынешнего года объемы экспорта робусты выросли на 6,8% и составили до 3,04 млн мешков.

Ранее мы сообщали, что апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года.

Фото: pxhere.com