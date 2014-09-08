  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ветеринар: Чаще всего коронавирусом среди домашних животных заболевают хорьки
Сегодня, 22:48
87
mook1

Ветеринар: Чаще всего коронавирусом среди домашних животных заболевают хорьки

0 0

Сохранить здоровье окружающих поможет соблюдение гигиены.

Чаще всего коронавирусом среди домашних животных заболевают хорьки. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала ветеринар Динара Бархатов. Чаще всего у хорьков заражениие проявляется в виде заболевания верхних дыхательных путей – насморк.

У других домашних животных – кошек – наблюдается заложенность носа, выделения из носа, поражение глотки, вирус может спуститься в легкие и в трахею. Однако таких случаев по исследованиям очень мало, отметил эксперт.

Сохранить здоровье окружающих поможет соблюдение мер безопасности.

В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида. Речь идет о черном хорьке, которого удалось клонировать благодаря замороженным генам другого зверька, который умер более тридцати лет назад.

Фото: Pixabay

Теги: ветеринар, животные, коронавирус
Категории: Новости России, Мировые новости, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии