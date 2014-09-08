Ветеринар: Чаще всего коронавирусом среди домашних животных заболевают хорьки

Сохранить здоровье окружающих поможет соблюдение гигиены.

Чаще всего коронавирусом среди домашних животных заболевают хорьки. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала ветеринар Динара Бархатов. Чаще всего у хорьков заражениие проявляется в виде заболевания верхних дыхательных путей – насморк.

У других домашних животных – кошек – наблюдается заложенность носа, выделения из носа, поражение глотки, вирус может спуститься в легкие и в трахею. Однако таких случаев по исследованиям очень мало, отметил эксперт.

Сохранить здоровье окружающих поможет соблюдение мер безопасности.

В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида. Речь идет о черном хорьке, которого удалось клонировать благодаря замороженным генам другого зверька, который умер более тридцати лет назад.

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