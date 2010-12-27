В 2020 году ветеранам вручат медали и выплаты к 75-летию Победы

На лицевой стороне медали изображен воин-победитель, стоящий вполоборота. А на оборотной стороне в центре медали надпись "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945".

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Медаль изготовят металла серебристого цвета, диаметров 32 миллиметра. Награду получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашизма.

В Санкт-Петербурге награждение юбилейной медалью состоится в 2020 году администрациями районов по месту жительства граждан. Также около 350 тысяч петербуржцев (вдовы погибших и умерших инвалидов, участников ВОВ, несовершеннолетние узники фашизма, граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года) получат от 3 до 7 тысяч рублей.

Эту выплату планируется осуществить в мае 2020 года в автоматизированном порядке.

Ранее ветераны обсудили с Бегловым план празднования 75-летия Великой Победы.

Фото: Piter.TV