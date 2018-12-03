Губернатор подписал закон о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-летием Победы

Три категории связанных с войной людей получат определенные суммы.

Губернатор Александр Беглов подписал петербургский Закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщила пресс-служба Смольного. Закон вступит в силу с 1 мая следующего года.

Согласно тексту закона, такая выплата в размере 7 тысяч рублей будет предоставляться инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОв). Среди них – труженики тыла, участники битв и работники объектов противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.

Единовременная выплата четырех тысяч рублей полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией и Японией, ВОв, а также вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны.

Подобная выплата, только в размере 3000 рублей, будет отдана лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не относящимся к гражданам указанных выше категорий.

Выплату смогут получить граждане РФ, имеющие место жительства в Петербурге, и граждане без определенного места жительства при условии, что они встали на учет в порядке, установленном Правительством Петербурга.

Ранее в возрасте 94 лет умер участник штурма Рейхстага.

Фото: Piter.TV