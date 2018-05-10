Участник штурма Рейхстага умер в возрасте 94 лет

На Рейхстаге есть его надпись: "туляк Шалашников".

Участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и написавший на его стене свою фамилию, Евгений Шалашников скончался на 95-ом году жизни в Туле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Евгений Шалашников был призван в Красную Армию Армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка в январе 1942 года. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском, затем был радистом. С 1944 по 1945 год являлся комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта. Свое первое воинское звание младшего лейтенанта Шалашников получил 28 марта 1945 года.

На Рейхстаге есть его надпись: "туляк Шалашников". Евгений Тимофеевич Шалашников был награжден Орденом "Красной Звезды", двумя Орденами "Отечественной войны", медалями "За освобождение Варшавы", "За Взятие Берлина".

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Фото: bezformata.com;

Российское военно-историческое общество;

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Тульская областная общественная организация