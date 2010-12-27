Ветераны обсудили с Бегловым план празднования 75-летия Великой Победы

Такое собрание решили провести в преддверии Международного дня пожилого человека.

В минувший четверг, 26 сентября, в Доме ветеранов прошла встреча властей города и ветеранов. Такое собрание решили провести в преддверии Международного дня пожилого человека. В беседе принял участие председатель Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаВячеслав Макаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Градоначальник Александр Беглов заявил, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в городе идет полным ходом. Напомним, что ранее власти города распорядились зарезервировать в бюджете 1,5 миллиарда рублей для празднования.

Планируется, что эти деньги распределят между проживающими в Петербурге инвалидами, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Александр Беглов поддержал предложения представителей ветеранских организаций по сохранению памяти о Ленинградской битве и широкому привлечению молодежи при подготовке к празднованию юбилею Великой Победы. В частности, ветераны предлагают чаще приглашать студентов на экскурсии в музеи, а также проводить уроки Мужества не только в школах, но и в вузах Санкт-Петербурга сказано в сообщении

На совещании также обсудили поездки для ветеранов по местам воинской славы.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов рассказал о схеме финансирования Широтной магистрали скоростного движения.

Фото:.gov.spb.ru