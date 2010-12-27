Беглов рассказал о схеме финансирования Широтной магистрали скоростного движения

Переправа через Неву пройдет в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

В пятницу, 27 сентября, стала известна схема финансирования Широтной магистрали скоростного движения. Об этом градоначальник рассказал в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Переправа через Неву пройдет в створе Фаянсовой и Зольной улиц. По словам градоначальника, треть суммы пойдут из частных инвестиций, а остальное из федерального бюджета.

Прежде всего нужно было привлечь средства. Мы договорились с бизнесом, что они привлекают одну треть средств, одну треть дает федерация и одну треть дает город сказано в сообщении

По словам Беглова, город уже реализовывает этот проект. Завершить строительство магистрали планируют в течении 5 лет. Известно, что переправа между жилыми кварталами будет содержать 11 развязок. Планируется, что по ней смогут ездить около 170 тысяч автомобилей со скоростью 110 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов одобрил механизм борьбы с наркотиками в соцсетях.

Фото:администрация Петербурга