Беглов одобрил механизм борьбы с наркотиками в соцсетях

Автоматизированная система будет находить предложения о сбыте и передавать сведения в полицию.

Правительство Петербурга в 2020 году внедрит комплекс по борьбе с наркотиками. Чиновники сделают основной акцент на борьбе с продажей запрещенных веществ через социальные сети и Интернет. В городе около 70% сделок по сбыту данного товара совершается именно благодаря информационно-телекоммуникационным связям. Автоматизированная система позволит выявлять нелегальную информацию и передавать данные в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В настоящее время сформировано первоначальное семантическое ядро - список ключевых слов, на основании которых будет осуществляться поиск соответствующих интернет-ресурсов объясняют чиновники

На данный момент автоматизированная система проходить тестирование и адаптацию. На полную мощность она заработает уже в начале следующего года. Изучением предоставленных сведений от программы займутся сотрудники полиции, Роскомнадзора, прокуратуры.

В будущем проект можно будет использовать для выявления сайтов в запрещенными азартными играми, экстремистских материалов и вредоносной информации.

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Фото: Piter.tv

