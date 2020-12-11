Ветеран войны из Ессентуков прокомментировала разговор с Путиным

Наталья Донскова заявила, что чувствует себя уставшей из-за общения с журналистами после того, как ей позвонил президент РФ.

Ветеран войны из Ессентуков прокомментировала разговор с Владимиром Путиным, который произошел на встрече Совета по развитию гражданского общества и прав человека. В интервью журналистам "РИА Новостей" 97-летняя Наталья Донскова заявила, что хотела бы подольше поговорить с российским лидером. Россиянка добавила, что очень волновалась, что может что-то напутать в силу возраста.

Мне же 97 лет, я старая-престарая. Он не так много сказал, я бы хотела, чтобы он побольше сказал Наталья Донскова, ветеран ВОВ

О желании ветерана войны пообщаться с Путиным по телефону президенту рассказала член президентского СПЧ Галина Осокина. Донскова из Ставрополья загадала такое желание в рамках акции "Елка желаний". Правозащитница добавила, что не имеет контактов этой женщины. Глава государства попросил коллег из ФСБ и МВД помочь ему найти пенсионерку, которая хотела с ним пообщаться.

Напомним, что Наталья Донскова в военное время работала медсестрой и дошла до Берлина. Президент РФ оценил ее труд и вклад в общую победу.

Глава СПЧ сообщил об ответе Путина на вопрос по инциденту с Навальным.

Фото и видео: Kremlin.ru