Глава СПЧ сообщил об ответе Путина на вопрос по инциденту с Навальным

Путин отметил, что Россия заинтересована в прояснении "этого печального дела".

Глава Совета по правам человека сообщил об ответе президента России Владимира Путина на вопрос по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.

Глава государства, по словам Фадеева, заявил, что Россия заинтересована в прояснении инцидента, однако основания для возбуждения уголовного дела находятся в ФРГ. При этом Германия не отвечает на запросы российской стороны. Вопрос об отсутствии уголовного дела президенту на встрече с СПЧ задал Николай Сванидзе.

Президент дал развернутый понятное объяснение, почему не возбуждается. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Путин отметил, что Россия заинтересована в прояснении "этого печального дела".

Ранее мы писали, что заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО.

Фото: Instagram / navalny