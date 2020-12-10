Песков объяснил слова Путина об обвиненном в госизмене Сафронове

Несмотря на то, что президент оговорился о судимости, общего смысла этого не меняет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина об обвиненном в госизмене Иване Сафронове, работавшем в "Роскосмосе". Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что российский лидер оговорился, однако общего смысла этого не меняет. Пресс-секретарь также отметил, что Путин оговорился, заявив, что Сафронов осужден, поскольку суд пока не вынес приговор по этому делу.

Бывший журналист "Коммерсанта" и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов обвиняется в передаче представителям разведки Чехии секретных данных о "военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке". Его задержали 7 июля 2020 года. Срок ареста продлен до апреля следующего года.

Ранее стало известно, что пециалисты ГРУ проведут экспертизу по делу Ивана Сафронова.

Видео: kremlin.ru