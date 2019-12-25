Специалисты ГРУ проведут экспертизу по делу Ивана Сафронова

ФСБ всё-таки решила проверить версию Сафронова.

Специалисты ГРУ проведут экспертизу по делу бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом пишет "Ъ".

Специалисты главного управления Генштаба Минобороны определят достоверность, а также уровень секретности той информации, которую Сафронов, по версии следствия, передал чешским спецслужбам.

Также издание сообщает, что следователи ФСБ, ведущие дело, активно допрашивают служащих Минобороны, которые имели доступ к государственной тайне и общались с Сафроновым по тем или иным вопросам. Отмечается, что также оперативное сопровождение следствию оказывают сотрудники департамента военной контрразведки.

"Коммерсантъ" пишет, что ФСБ всё-таки решила проверить версию Сафронова о том, что все данные для работы он получал из открытых источников — в соответствии с законом о СМИ. Проверку проводят криминалисты ФСБ и подразделение по информационной безопасности.

Ранее суд продлил арест обвиняемому по делу о госизмене Ивану Сафронову.

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