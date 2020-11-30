Суд продлил арест обвиняемому по делу о госизмене Ивану Сафронову

Подписи под поручительством ставили журналисты, главные редакторы СМИ, артисты, политики, писатели, учителя, врачи.

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому по делу о госизмене бывшему журналисту "Коммерсанта" и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову. Журналистов на заседание не пустили.

В пресс-службе суда сообщили, что Сафронову продлили срок содержания под стражей до 7 марта. Адвокат подсудимого Иван Павлов рассказал, что защита заявила отвод судье, так как именно он вёл процесс об избрании меры пресечения для Сафронова в день его задержания — 7 июля. Защитник считает, что в этом прослеживается конфликт интересов. Однако судья отвод не удовлетворил.

Защита предоставила 388 личных поручительств за Ивана Сафронова. Иван Павлов, адвокат

По его словам, подписи под поручительством ставили журналисты, главные редакторы СМИ, артисты, политики, писатели, учителя, врачи, одноклассники Сафронова и другие.

Защита в ближайшее время подаст апелляцию на решение Лефортовского суда.

Ранее мы писали, что против адвоката Сафронова прекратят дисциплинарное производство.

Видео: Youtube/Эхо Москвы