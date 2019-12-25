Валерий Попов рассказал об уникальных методах советских разведчиков.

Ветеран раскрыл уникальные методы советской разведки. Об этом в интервью для "РИА Новостей" заявил президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов. Специалист объяснил, что уникальные методы позволили СССР обходить конкурентов.

По словам Валерия Попова, неправильно сравнивать ведение разведки с тактикой в шахматах. Он добавил, что в его работе действия "фигур" невозможно предугадать.

В разведке шахматное поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный "конь" может ходить не только буквой "г" Валерий Попов, ветеран разведки

В пример эксперт привел деятельность разведчика Алексея Козлова. Он смог достать данные о секретных разработках по ядерной программе ЮАР. Однако мужчину поймали, арестовали. Ему пришлось отсидеть в тюрьме. По возвращению домой он попросил своего руководителя снова отправить его на задание, но на тот момент Козлова в мире узнавали в лицо. Глава разведки принял предложение, что стало "парадоксальным, но выигрышным решением".

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