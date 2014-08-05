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Ветеран морской пехоты США: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут
Сегодня, 14:08
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Ветеран морской пехоты США: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут

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Роберт Ли рассказал, что Москва разобьет силы противника очень быстро.

Американский ветеран Корпуса морской пехоты Роберт Ли считает, что Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут. Такое заявление эксперт и профессор Королевского колледжа в Лондоне сделал в интервью для издания The New York Times. Аналитик уверен в том, что Вооруженные силы Москвы способны разбить значительную часть боевых подразделений соседнего государства за короткие сроки.

Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут.

Роберт Ли, бывший военный США

По мнению специалиста, аналогичной точки зрения придерживаются и киевские чиновники. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов упоминал прессе, что без западной военной поддержки страна не сможет дать отпор агрессору в случае полномасштабного конфликта.

Великобритания отправит военную технику в Германию на случай войны с Россией.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: всу, донбасс, морская пехота, роберт ли
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elavmes
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