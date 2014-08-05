Ветеран морской пехоты США: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут

Роберт Ли рассказал, что Москва разобьет силы противника очень быстро.

Американский ветеран Корпуса морской пехоты Роберт Ли считает, что Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут. Такое заявление эксперт и профессор Королевского колледжа в Лондоне сделал в интервью для издания The New York Times. Аналитик уверен в том, что Вооруженные силы Москвы способны разбить значительную часть боевых подразделений соседнего государства за короткие сроки.

Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут. Роберт Ли, бывший военный США

По мнению специалиста, аналогичной точки зрения придерживаются и киевские чиновники. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов упоминал прессе, что без западной военной поддержки страна не сможет дать отпор агрессору в случае полномасштабного конфликта.

Великобритания отправит военную технику в Германию на случай войны с Россией.

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