Ветеран морской пехоты США: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут

Американский ветеран Корпуса морской пехоты Роберт Ли считает, что Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут. Такое заявление эксперт и профессор Королевского колледжа в Лондоне сделал в интервью для издания The New York Times. Аналитик уверен в том, что Вооруженные силы Москвы способны разбить значительную часть боевых подразделений соседнего государства за короткие сроки.
Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут.
Роберт Ли, бывший военный США
По мнению специалиста, аналогичной точки зрения придерживаются и киевские чиновники. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов упоминал прессе, что без западной военной поддержки страна не сможет дать отпор агрессору в случае полномасштабного конфликта.
Великобритания отправит военную технику в Германию на случай войны с Россией.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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