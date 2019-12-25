Генерал Ральф Вуддисс рассказал о том, что Великобритания отправит военную технику в Германию на случай войны с Россией. Такое заявление военнослужащий, командующий Сухопутными войсками Лондона сделал журналистам из местного издания The Times. Он оценил гипотетическое развитие вооруженного конфликта с Москвой. На фоне масштабной трансформации королевской армии Великобритания сейчас формирует три новые базы. Они должны появиться в ФРГ, Кении и Омане. По словам эксперта, такие перестановки позволят стране упростить транспортировку подкрепления сил через пролив Ла-Манш.
Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники.
Ральф Вуддисс, британский генерал
Военнослужащий подчеркнул, что новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, а также бронированные транспортеры Boxer и гусеничные машины Ajax. Им предоставят артиллерийское оружие и технику для обезвреживания мин, ударные беспилотники.
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Фото: Pixabay.com
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