Апрельский "Тотальный диктант" перенесли на осень из-за коронавируса и паники

Новую точную дату объявят в конце марта.

Ежегодный "Тотальный диктант", традиционно проходящий в апреле, вынужденно перенесли на осень из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы проекта в официальной группе "ВКонтакте" 16 марта.

Организаторы с сожалением отметили, что распространение вируса и паника среди населения не позволит участвовать людям из зарубежных стран и части России. Более того, в крупных городах вводят ограничения на массовые мероприятия, что тоже мешает проводить "Тотальный диктант" в привычном режиме. Новую дату проведения диктанта объявят 25 марта, и только онлайн-курсы по подготовке к написанию нового текста будут идти по обычному расписанию. Очные курсы также будут проводиться по плану, если к их началу не появится новых запретов.

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Фото: Тотальный диктант / "ВКонтакте"