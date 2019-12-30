В Кронштадте первые верующие окунулись в крещенскую купель.

В субботу днем, 18 января, в Кронштадте первые верующие окунулись в купель под надзором спасателей, сообщает "Петербургский дневник".

Горожане решили вернуться и окунуться позже, к вечеру. Желающих было не слишком много: холодный ветер отбивал всякое настроение купаться.

Напомним, что спасатели рекомендуют использовать специально подготовленные места, список которых можно посмотреть здесь.

Ранее мы сообщали, что в честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия.

Фото: pxhere.com