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Верующие окунулись в крещенскую купель
Сегодня, 19:29
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arteliseev

Верующие окунулись в крещенскую купель

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В Кронштадте первые верующие окунулись в крещенскую купель.

В субботу днем, 18 января, в Кронштадте первые верующие окунулись в купель под надзором спасателей, сообщает "Петербургский дневник".

Горожане решили вернуться и окунуться позже, к вечеру. Желающих было не слишком много: холодный ветер отбивал всякое настроение купаться. 

Напомним, что спасатели рекомендуют использовать специально подготовленные места, список которых можно посмотреть здесь

Ранее мы сообщали, что в честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия

Фото: pxhere.com

Теги: крещение, крещенская купель, кронштадт, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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