Верующие окунулись в крещенскую купель

В субботу днем, 18 января, в Кронштадте первые верующие окунулись в купель под надзором спасателей, сообщает "Петербургский дневник".
Горожане решили вернуться и окунуться позже, к вечеру. Желающих было не слишком много: холодный ветер отбивал всякое настроение купаться.
Напомним, что спасатели рекомендуют использовать специально подготовленные места, список которых можно посмотреть здесь.
Ранее мы сообщали, что в честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия.
Фото: pxhere.com
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