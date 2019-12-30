В честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия

Сегодня в Казанском кафедральном соборе прошла Божественная литургия в честь праздника Крещения Господня. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
В 17:30 сегодня состоится исповедь, а в 18 часов — всенощное бдение с литией.
В воскресенье в 7 часов утра начнётся ранняя божественная литургия, а в 10 — поздняя божественная литургия и великое освящение воды.
В 18 часов начнется вечернее богослужение.
Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Русской Православной церковью 19 января по новому стилю. В этот день Церковь вспоминает, как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
Ранее мы сообщили, что для крещенских купаний в Петербурге оборудуют около 30 иорданей.
Фото: пресс-служба Казанского собора
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