В честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия

Вечернее богослужение начнётся в 18 часов.

Сегодня в Казанском кафедральном соборе прошла Божественная литургия в честь праздника Крещения Господня. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В 17:30 сегодня состоится исповедь, а в 18 часов — всенощное бдение с литией.

В воскресенье в 7 часов утра начнётся ранняя божественная литургия, а в 10 — поздняя божественная литургия и великое освящение воды.

В 18 часов начнется вечернее богослужение.

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Русской Православной церковью 19 января по новому стилю. В этот день Церковь вспоминает, как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Ранее мы сообщили, что для крещенских купаний в Петербурге оборудуют около 30 иорданей.

Фото: пресс-служба Казанского собора