Около купелей будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что для крещенских купаний в Петербурге оборудуют около 30 иорданей. Об этом рассказали в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Отмечается, что около купелей будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

"При этом мы настоятельно рекомендуем для крещенских купаний использовать только специально подготовленные для этого места", —отметил председатель комитета Ольга Аришина.

В Ведомстве отметили, что омовения будут совершаться с берега и со специальных помостов.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Крещение.

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