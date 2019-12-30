Опубликованы адреса купелей для крещенских купаний в Петербурге

У каждой проруби будут дежурить врачи и спасатели.

Смольный опубликовал адреса с местами, оборудованными под купели для грядущих крещенских купаний. Полный список размещен на официальном сайте городского правительства. Отмечается, что время работы прорубей может измениться из-за погоды.

У каждой купели во время омовений будут дежурить врачи, спасатели и полицейские. Горожанам рекомендуют окунаться только в специально подготовленных для этого местах.

На Васильевском острове купели появятся на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, 18 января окунуться можно будет с 11 утра до полуночи, на следующий день – с полуночи до пяти утра и с десяти утра до полуночи. Вторая купель на стрелке острова проработает с полудня до 21.00 только 19 января.

В Выборгском районе купели оборудуют на Среднем Суздальском озере на улицах Никольской, 13, и Большой Озерной, 84. 18-19 января обе будут принимать горожан с 22.00 до 18.00.

В Колпино проруби появятся у второго дома по Пролетарской улице и в поселке Усть-Ижора на Шлиссельбургском шоссе, 217. Обе проработают с 18.00 18 января и до полуночи 19 января.

Также купели организуют в Старо-Паново на Набережной улице у храма святых мучеников Адриана и Наталии, в поселке Горелово у храма священномученика Фаддея, в Красном Селе – на проспекте Ленина, 108. В Кронштадте прорубь сделают у дома №7 по Туллонской аллее.

В Сестрорецке купель прорубят у первого дома по Петровской набережной, в Песочном поселке – на улице Мельничной у часовни. В Невском районе прорубь организуют на Рыбацком проспекте у храма Рождества Пресвятой Богородицы, она будет ждать петербуржцев с 11 утра 18 января до конца 19 января.

Также купели появятся у Петропавловской крепости, на Ольгином пруду в Петергофе, на трех участках пруда в Стрельне, на озере Долгом в Приморском районе. Проруби найдутся и в Пушкине, поселке Тярлево, Павловске, Пушкине и в Шушарах.

В Купчино купель можно посетить в Парке Героев Пожарных с вечера 18 января до 8 утра следующего дня.

Стало известно, какая погода ждет Петербург в крещенские морозы.

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