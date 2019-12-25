Эксперт рассказал, для чего будет использоваться новый модульный блок.

Российские боевые вертолеты Ми-28НМ оснастят механизмом для запуска дронов-камикадзе. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист уточнил, что речь идет о модульном кассетном блоке для неуправляемых авиационных ракет. Проект разработан НТЦ "Заслон". Блок позволит запускать с воздушного борта мини-беспилотники из направляющих для ракет.

Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку. Через нее можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение источник ТАСС

Модульный блок Б8В10-УВ имеет улучшения по сравнению с теми, которые стоят сейчас на вооружении. Он способен адаптировать количество направляющих ракет под каждую конкретную задачу, а также имеет оборудование для программного вооружения.

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