Опытный образец будет готов к 2025 или 2026 году.

Первый образец новейшего вертолета "Минога" создадут к 2025 году. Об этом журналистам ТАСС заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое "висение" Андрей Богинский, гендиректор холдинга "Вертолеты России"

Эксперт уточнил, что опытный образец борта будет создан в 2025 или 2026 году. Для этого сотрудникам холдинга придется провести большой комплекс работ, которые организуются совместно с другими предприятиями государственной корпорации "Ростех".

Напомним, что контракт на опытно-конструкторскую работу по разработке палубного вертолета "("Миноги") подписан представителями Минобороны России и холдинга "Вертолеты России" в рамках военно-технического форума "Армия-2020". Борт заменит Ка-27.

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