Тяжелый вертолет Ми-26 получит арктическую версию

Российский тяжелый вертолет Ми-26 может получить арктическую версию. Об этом журналистам ТАСС заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По словам эксперта, это сделает эксплуатацию борта в условиях экстремально низких температур более комфортной.

Ми-26 и сегодня может летать при низких температурах, но чтобы он был более приспособлен для арктических условий, его можно доработать. У нас сегодня есть понимание, что надо модернизировать в вертолете

Андрей Богинский, гендиректор холдинга "Вертолеты России"