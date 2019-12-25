Тяжелый вертолет Ми-26 получит арктическую версию

Российский тяжелый вертолет Ми-26 может получить арктическую версию. Об этом журналистам ТАСС заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По словам эксперта, это сделает эксплуатацию борта в условиях экстремально низких температур более комфортной.
Ми-26 и сегодня может летать при низких температурах, но чтобы он был более приспособлен для арктических условий, его можно доработать. У нас сегодня есть понимание, что надо модернизировать в вертолете
Андрей Богинский, гендиректор холдинга "Вертолеты России"
Специалист напомнил, что холдинг также готов провести модернизацию систем вертолета.
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года.
Фото: Pixabay.com
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