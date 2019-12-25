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Тяжелый вертолет Ми-26 получит арктическую версию
Сегодня, 8:15
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lesjasap

Тяжелый вертолет Ми-26 получит арктическую версию

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Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России".

Российский тяжелый вертолет Ми-26 может получить арктическую версию. Об этом журналистам ТАСС заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По словам эксперта, это сделает эксплуатацию борта в условиях экстремально низких температур более комфортной.

Ми-26 и сегодня может летать при низких температурах, но чтобы он был более приспособлен для арктических условий, его можно доработать. У нас сегодня есть понимание, что надо модернизировать в вертолете

Андрей Богинский, гендиректор холдинга "Вертолеты России" 

Специалист напомнил, что холдинг также готов провести модернизацию систем вертолета.

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей богинский, вертолёт, вертолеты россии, ми-26
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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