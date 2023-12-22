Вертолетчики Черноморского флота провели учения с экипажем патрульного корабля

Личный состав российского поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС от Морской авиации Черноморского флота провел военные учения по взаимодействию с экипажем патрульного корабля. Соответтвующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне и "Южного" военного округа РФ. Известно, что маневры проводились с целью отработки защиты гражданских судов на маршрутах судоходства от внешней угрозы, вызванной вооруженными формированиями Украины.
Экипаж вскрыл надводную обстановку и провел отработку взлётов и посадок на палубу движущегося в море и находящегося в дрейфе корабля.
пресс-служба Минобороны РФ
Дополнительно состоялись тренировки моряков, а боевые расчеты противовоздушной обороны ПК провели занятия по нейтрализации средств воздушного нападения противника. Военнослужащие обнаружили и условно ликвидировали низколетящую цель.
МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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