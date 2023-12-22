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МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ на купянском направлении

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"Шкипер" раскрыл особенности выполнения задачи с гранатометом "Нона".

Боевой расчет российского автоматического 120-миллиметрового миномета "Нона-М1" при 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки сил на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал  замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и боевиков Вооруженных сил Украины. Миссия выполнена при уничтожении огневых задач. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие успешно атаковали цели точечными ударами. ранее позиции врага были выявлены разведывательными соединениями с использованием беспилотников.

Расчет станкового гранатомета противника работал по позициям нашей пехоты. Нам дали цели. И мы отработали по блиндажам, по расчету АГС боевиков ВСУ и уничтожили их.

командир миномета "Нона-М1" с позывным "Шкипер"

Напомним, что отечественный буксируемый миномет 2Б23 "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его техники. 

Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, нона, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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