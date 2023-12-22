"Шкипер" раскрыл особенности выполнения задачи с гранатометом "Нона".

Боевой расчет российского автоматического 120-миллиметрового миномета "Нона-М1" при 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки сил на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и боевиков Вооруженных сил Украины. Миссия выполнена при уничтожении огневых задач. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие успешно атаковали цели точечными ударами. ранее позиции врага были выявлены разведывательными соединениями с использованием беспилотников.

Расчет станкового гранатомета противника работал по позициям нашей пехоты. Нам дали цели. И мы отработали по блиндажам, по расчету АГС боевиков ВСУ и уничтожили их. командир миномета "Нона-М1" с позывным "Шкипер"

Напомним, что отечественный буксируемый миномет 2Б23 "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его техники.

Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя.

Фото и видео: Минобороны России