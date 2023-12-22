Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении сорвала четыре попытки Вооруженных сил Украины усилить собственные передовые позиции. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 26 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Задачи релизованы вблизи Старомайорского и Ровнополя. Дополнительно бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации, "опорники" и места скопления живой силы 31-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника, размещенные в районах Константиновки и Новомихайловки.

Уничтожены четыре пункта временной дислокации, три пункта управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов, артиллерией ликвидирован танк Т-64 ВСУ в районе Ровнополя, две Боевые машины пехоты в районе Новоивановки, а также самоходная установка "Гвоздика" и гаубица "Гиацинт-Б", находившиеся около Золотой Нивы и Времевки. За день ВСУ лишились зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", станции радиоэлектронной борьбы, четырех дронов типа "Лелека" и около 130 человек личного состава.

МО РФ сообщило о поражении трех районов скопления техники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России