Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. За последние сутки на краснолиманском направлении поразили три опорных пункта и три района скопления техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. В общей сложности бойцы смогли уничтожить около 170 целей противника, включая артиллерийские позиции , огневые средства и живую силу.

Потери противника составили до 270 человек, уничтожены 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 боевых бронированных машин и 20 автомобилей. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Средствами противовоздушной обороны ликвидированы три беспилотника ВСУ, летавшие в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Вблизи торского и червонодибровского участков от отечественная артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России