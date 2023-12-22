  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:14
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ сообщило о поражении трех районов скопления техники ВСУ

0 0

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. За последние сутки на краснолиманском направлении поразили три опорных пункта и три района скопления техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.  В общей сложности бойцы смогли уничтожить около 170 целей противника, включая артиллерийские позиции , огневые средства и живую силу.

Потери противника составили до 270  человек, уничтожены 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Средствами противовоздушной обороны ликвидированы три беспилотника ВСУ, летавшие в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Вблизи  торского и червонодибровского участков от отечественная артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии