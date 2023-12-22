"Лева" рассказал историю о том, как бойцы успешно захватили позицию ВСУ.

Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл Вооруженных сил Украины и заняли позиции противника на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел офицер киевского режима. Иностранный военачальник думал, что на объекте до сих пор находятся его подчиненные. Соответствующей историей поделился командир штурмовой группы с позывным "Лева." Интервью с бойцом опубликовано в социальных сетях министерства по обороне страны.

К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом. Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие. боец с позывным "Лева"

Военнослцжащийобъяснил, что в результате российские солдаты взяли в плен командира ВСУ, после чего провели разведку боем того направления, откуда пришел офицер. Такое решение помогло взводу успешно захватить вскрытый опорный пункт.

"Восток" сорвал девять попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России