Кортеж Путина заметили на территории Петропавловской крепости

В среду, 17-го июля, глава государства также посетил остров Валаам.

Днем 18-го июля на территории Петропавловской крепости приземлились три самолета. По предварительной информации, в одном из них прибыл Владимир Путин. Мобильному корреспонденту Piter.TV удалось заснять кортеж президента.

Последние сутки Путин находится в Петербурге. Накануне, 17-го июля, вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко они побывали на острове Валаам. Встреча прошла в неформальной обстановке. Также известно, что они посетили остров Коневец. Вечером главы государств вернулись на 6-й международный форум регионов в город на Неве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в телефонном разговоре Путина с Зеленским поднималась тема обмена пленными. Но договоренность пока не достигнута.

Видео: Piter.TV