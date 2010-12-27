Песков: в телефонном разговоре Путина и Зеленского упоминалась формула обмен "всех на всех"

Тема обмена пленными поднималась, но договоренность пока не достигнута.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора Путин и Зеленский действительно затрагивали тему возможного обмена "всех на всех".

В ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти объясняет спикер

Песков добавил, что между лидерами делалась оговорка. Политики обоих государств по-разному понимают понятие "всех". Терминология разнится в нескольких аспектах. Для начала главы России и Украины должны максимально приблизить друг для друга понимание формулировки. После этого уже стоит говорить о реализации инициативы.

В Кремле добавили, что на данный момент речь о личной встрече между Путиным и Зеленским не идет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков заявлял, что неясно, что делать с санкционными продуктами и как избегать злоупотребления.

Фото: kremlin.ru