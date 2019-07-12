Песков: "Неясно, что делать с санкционными продуктами и как избегать злоупотребления"

Конкретной позиции насчет отказа от уничтожения "санкционки" в Кремле нет.

Санкционные продукты уничтожают в России, потому что остается вопрос администрирования. То есть неясно, что с ними делать и как избегать злоупотребления. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявление вице-спикера Алексея Гордеева. По его мнению, уничтожать продукты - "это в принципе неправильно".

Пока что речь идет только об экспертной дискуссии. Конкретной позиции на данный счет в Кремле нет. И о законодательном запрете на данную процедуру пока что рано говорить.

В июне 2019 Роспотребнадзор предложил принять закон, который запретит уничтожать санкционные продукты, пригодные для употребления.

Видео: YouTube/ BBC News

YouTube/ Таможня TV