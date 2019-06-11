Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение "санкционных" продуктов

Также планируется поэтапный запрет производства пластиковых пакетов.

Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов. Об этом сказано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Роспотребнадзор

Помимо этого, ведомство предлагает использовать невостребованные продукты как источники биоэнергии. Также Роспотребнадзор хочет законодательно поэтапно запретить производство одноразовых пластиковых пакетов для розницы. Планируется стимулировать применение многоразовой тары и саморазрушающихся материалов для изготовления упаковок.

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Видео: YouTube/ Таможня TV