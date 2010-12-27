Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам

Стало известно, что именно посетят главы государств.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Петербург. Вместе с Владимиром Путиным они отправились на остров Валаам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, это неформальная поездка, день неформального общения. На Валааме главы государств посетят главный собор, музей Валаама и несколько скитов. К вечеру Лукашенко и Путин вернутся в Петербург. Их общение продолжится в официальном ключе на российско-белорусском форуме регионов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2020 году скорректируют Стратегию национальной безопасности России.

Фото: vk.com/valaam