В 2020 году скорректируют Стратегию национальной безопасности России

Сведения об этом подтвердили в Совете Безопасности России.

В 2020 году в России скорректирует Стратегию национальной безопасности. Об этом сообщил Совет Безопасности. Ранее о необходимости изменений заявлял Владимир Путин.

Известно, что новая редакция документа уже рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии. Чиновники рассказали, что новая стратегия будет плавно исходить из предыдущей версии. Ориентиром являются национальные интересы России и расстановка стратегических приоритетов.

Отметим, что документ создавался при участии федеральных органов исполнительной власти, научных представителей, членов Совета Безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что освоение Арктики тормозится из-за нехватки буровых установок.

Фото: Piter.tv