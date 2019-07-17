Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ

Документ вступает в силу с момента подписания президентом РФ.

Российский президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Указ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с момента его подписания. Предыдущая редакция стратегии была утверждена 31 декабря 2015 года.

Постановляю утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации. текст указа

Напомним, что новую редакцию стратегии ободрили представители Совета безопасности России в мае 2021 года. Николай Патрушев уточнил, что основными задачами программы будет повышение качества жизни населения страны, а также укрепление обороноспособности, сплоченности общества, достижение национальных целей, рост конкурентоспособности и престижа государства. Высшим приоритетом становится сбережение народа России.

Мишустин распорядился направить 8,3 млрд рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам.

Фото: Kremlin.ru