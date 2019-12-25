Мишустин распорядился направить 8,3 млрд рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам

Глава кабмина РФ направил бюджетные средства для выплат медикам и социальным работникам.

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился направить 8,3 млрд рублей на оплату отпусков медикам и социальным работникам. Такое постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Свыше 8,3 млрд рублей направлено на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска людям, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты. пояснительная записка к документу

Напомним, что средства из федерального бюджета будут адресованы врачам, представителям среднего и младшего медперсонала, водителям машин скорой помощи, сотрудникам соцучреждений,которые контактируют с людьми из группы риска и инфицированными гражданами. С апреля 2020 года этим лицам выплачиваются по распоряжению президента РФ стимулирующие надбавки за особые условия труда.

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Фото: Правительство России