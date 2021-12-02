Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация

По словам врача, общее состояние военнослужащих не страдает, а витальные функции не были нарушены.

Вернувшимся из украинского плена российским военнослужащим требуется реабилитация. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

В сети появилось видео возвращения девятерых военных из украинского плена. После осмотра врач заявил, что всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре. Он также отметил, что общее состояние военнослужащих не страдает, а витальные функции не были нарушены.

Один из вернувшихся заявил, что у него не функционирует рука после перелома. Другой военнослужащий отметил, что получил перелом из-за попадания пули в двух местах.

Ранее в Минобороны сообщили, что США создали подвид коронавируса с 80-процентной смертностью.

Видео: Telegram / РИА Новости