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Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация

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По словам врача, общее состояние военнослужащих не страдает, а витальные функции не были нарушены.

Вернувшимся из украинского плена российским военнослужащим требуется реабилитация. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

В сети появилось видео возвращения девятерых военных из украинского плена. После осмотра врач заявил, что всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре. Он также отметил, что общее состояние военнослужащих не страдает, а витальные функции не были нарушены.

Один из вернувшихся заявил, что у него не функционирует рука после перелома. Другой военнослужащий отметил, что получил перелом из-за попадания пули в двух местах.

Ранее в Минобороны сообщили, что США создали подвид коронавируса с 80-процентной смертностью.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военнослужащие, минобороны россии, плен, реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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