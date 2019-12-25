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Минобороны: США создали подвид коронавируса с 80-процентной смертностью
Сегодня, 19:27
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Минобороны: США создали подвид коронавируса с 80-процентной смертностью

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Существующие вакцины против нового варианта вируса не работают.

Ученые из США создали новый вариант коронавируса, который способен уничтожить 80 процентов животных. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов в своем tg-канале, информация появилась и в tg-канале Министерства обороны России.

Как рассказал политик, в октябре в Бостонском университете на основе штамма "омикрон"  был создан  возбудитель COVID. При взаимодействии организма с вирусом способности антител снижаются в 11 раз. Существующие вакцины против нового варианта коронавируса не работают.

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Фото: Pxhere

 

Теги: минобороны, новый вариант коронавируса, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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