Вернувшиеся из плена ВСУ военнослужащие прибыли в Подмосковье

В МО РФ опубликовали кадры возвращения бойцов в Россию.

Самолет с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство в социальных сетях разместило кадры возвращения бойцов домой. В ролике показано, что воздушное судно движется по территории аэродрома.. Затем из него выходят молодые люди и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат "Ура! Мы дома!".

Один из солдат рассказал СМИ, что до сих пор не может поверить, что он вернулся. Боец поблагодарил Минобороны и президента Владимира Путина за это. Другой военнослужащий признался, что ему сложно было признать факт возвращения и передал привет своей матери. Он призвал тех, кто все еще находится на фронте "продолжать делать дело" и сказал, что скоро вновь направится в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, что в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной украинским властям землям вернулась еще одна группа российских солдат. Взамен Москва передала Киеву группу военнопленных из Вооруженных сил Украины.

ВС РФ за сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области.

Фото: Минобороны России