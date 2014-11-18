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ВС РФ за сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области
Сегодня, 12:42
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ВС РФ за сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области

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Задача на СВО выполнена "Севером".

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 23 июля удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт  Варачино, расположенное на территории Сумской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что задачи успешно выполнены представителями "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Дополнительно бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков армии киевского режима, находящихся вблизи Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотени и Юнаковки Сумской области. На Харьковском оперативном направлении поражены подразделения механизированной бригады и штурмового полка ВСУ около Великого Бурлука и Гарбузов в Харьковской области.

ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

пресс-служба Минобороны России

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Фото: Минобороны России

Теги: варачино, всу, минобороны, сво, сумская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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