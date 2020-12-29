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Верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом
Сегодня, 14:25
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Верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом

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Небольшое зимнее "потепление" в Петербурге показало себя с неожиданной стороны.

Верхушка башни "Лахта Центра" в Петербурге покрылась льдом. Фотографию на своей странице в соцсети Instagram разместил специалист по аэросъёмке Антон Галахов.

На фото можно заметить, как конструкция на пике высотного здания обледенела после ночного мороза, наступившего в городе. На внешний вид конструкции повлияла погодная ситуация. После сильных морозов в городе наступило небольшое потепление, которое, судя по всему, способствовало налипанию осадков. 

Синоптики прогнозируют аномальные холода на большей части России в ближайшие дни. 

Фото: Instagram / @anton_galakhov

Теги: мороз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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