Верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом

Небольшое зимнее "потепление" в Петербурге показало себя с неожиданной стороны.

Верхушка башни "Лахта Центра" в Петербурге покрылась льдом. Фотографию на своей странице в соцсети Instagram разместил специалист по аэросъёмке Антон Галахов.

На фото можно заметить, как конструкция на пике высотного здания обледенела после ночного мороза, наступившего в городе. На внешний вид конструкции повлияла погодная ситуация. После сильных морозов в городе наступило небольшое потепление, которое, судя по всему, способствовало налипанию осадков.

Синоптики прогнозируют аномальные холода на большей части России в ближайшие дни.

Фото: Instagram / @anton_galakhov